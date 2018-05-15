В крушении малазийский «Боинга» обвинили его пилота
Катастрофа малазийского Boeing 777-200, пропавшего в марте 2014 года, организована его пилотом Захарией Ахмад Шахом. К такому выводу пришли эксперты.
По их мнению, пилот намеренно отключил системы обнаружения лайнера. После этого он повел самолет по границе зон ответственности Малайзии и Таиланда, стараясь ввести в заблуждение диспетчеров. Облет малазийского штата Пинанг Ахмад Шах сделал в качестве прощания, поскольку этот регион является его родиной.
Эксперты полагают, что пилот задумал покончить жизнь самоубийством и умышленно разбил самолет, сообщает Ura.ru со ссылкой на РИА «Новости».
Лайнер совершал рейс из Куала-Лумпура в Пекин. На его борту находились 239 человек. Все они официально признаны погибшими.
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