В крушении малазийский «Боинга» обвинили его пилота

Катастрофа малазийского Boeing 777-200, пропавшего в марте 2014 года, организована его пилотом Захарией Ахмад Шахом. К такому выводу пришли эксперты.

По их мнению, пилот намеренно отключил системы обнаружения лайнера. После этого он повел самолет по границе зон ответственности Малайзии и Таиланда, стараясь ввести в заблуждение диспетчеров. Облет малазийского штата Пинанг Ахмад Шах сделал в качестве прощания, поскольку этот регион является его родиной.

Эксперты полагают, что пилот задумал покончить жизнь самоубийством и умышленно разбил самолет, сообщает Ura.ru со ссылкой на РИА «Новости».

Лайнер совершал рейс из Куала-Лумпура в Пекин. На его борту находились 239 человек. Все они официально признаны погибшими.