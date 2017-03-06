Крушение спасательного вертолета в Японии привело к гибели девяти человек
Во время отработки горно-спасательных операций на японском острове Хонсю потерпел катастрофу вертолет Bell 412, все находившиеся на борту 9 человек погибли.
Как сообщат японский телеканал NHK, крушение летательного аппарата произошло в префектуре Нагано, в горном районе между городами Мацумото и Окая, передает "Интерфакс".
Вертолет принадлежал экстренным службам префектуры. По данным телеканала, в момент крушения экипаж вертолета отрабатывал навыки ведения спасательных операций в горах. Власти выясняют причины катастрофы.
Следующая новость Восемь россиян вошли в список богатейших людей мира
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии