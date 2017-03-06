Крушение спасательного вертолета в Японии привело к гибели девяти человек

Во время отработки горно-спасательных операций на японском острове Хонсю потерпел катастрофу вертолет Bell 412, все находившиеся на борту 9 человек погибли.

Как сообщат японский телеканал NHK, крушение летательного аппарата произошло в префектуре Нагано, в горном районе между городами Мацумото и Окая, передает "Интерфакс".

Вертолет принадлежал экстренным службам префектуры. По данным телеканала, в момент крушения экипаж вертолета отрабатывал навыки ведения спасательных операций в горах. Власти выясняют причины катастрофы.

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