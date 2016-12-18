Два крупных торговых центра эвакуировали в Риге
В Риге эвакуированы посетители двух торговых центров. На месте происшествия работают спасатели и пожарные.
Эвакуация коснулась посетителей торговых комплексов Domina и Rīga Plaza, сообщает РИА "Новости". Причины таких мероприятий не уточняются.
Пользователи соцсетей и очевидцы подтвердили данные об эвакуации. СМИ сообщили, что неизвестные заявили о минировании торговых комплексов.
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