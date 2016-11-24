Крупные компании Петербурга решили не проводить корпоративы на Новый год

Самые крупные компании Санкт-Петербурга не будут устраивать новогодние корпоративы.

Речь идет о таких компаниях как «Газпром Трансгаз», «Трансстрой», ВТБ, «Ростелеком», сообщает новостной портал «Санкт-Петербург.ру».

Правда в «Ростелекоме» отметили, что для сотрудников подготовят небольшую праздничную программу. В остальных же компаниях сообщили, что от практики проведения праздничных банкетов отказались еще несколько лет назад.

Ранее СМИ сообщали о том, что не будет проводиться новогодний корпоратив и в Госдуме. Депутаты посоветовали россиянам отмечать праздник в семейном кругу.