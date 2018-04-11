Крупные города России свяжут скоростными магистралями
Центр стратегических разработок России предлагает соединить крупные города высокоскоростными магистралями и аналогичными железнодорожными полотнами.
В частности, авторы стратегии предполагают, что будут построены высокоскоростные дороги между Москвой, Владимиром, Саранском, Ульяновском, Самарой и Оренбургом, а также Санкт-Петербургом, Вологдой, Кировом и Екатеринбургом.
Также между Москвой и Казанью, Екатеринбургом и Челябинском, Москвой и Тулой будут ходить высокоскоростные поезда.
Целью задумки является сокращение времени на перемещение между городами таким образом, чтобы дорога из любого крупного города в соседний будет занимать не больше 4 часов, сообщает РИА Новости.
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