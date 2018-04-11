Крупные города России свяжут скоростными магистралями

Центр стратегических разработок России предлагает соединить крупные города высокоскоростными магистралями и аналогичными железнодорожными полотнами.

В частности, авторы стратегии предполагают, что будут построены высокоскоростные дороги между Москвой, Владимиром, Саранском, Ульяновском, Самарой и Оренбургом, а также Санкт-Петербургом, Вологдой, Кировом и Екатеринбургом.

Также между Москвой и Казанью, Екатеринбургом и Челябинском, Москвой и Тулой будут ходить высокоскоростные поезда.

Целью задумки является сокращение времени на перемещение между городами таким образом, чтобы дорога из любого крупного города в соседний будет занимать не больше 4 часов, сообщает РИА Новости.