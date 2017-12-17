В крупной аварии в Бирмингеме пострадали шесть человек

Шесть человек пострадали в результате крупного ДТП в британском Бирмингеме.

Как сообщает RT, еще один человек находится в критическом состоянии, не менее двух человек госпитализировали с незначительными травмами.

ДТП произошло на одной из главных дорог города. Столкновение шести автомобилей парализовало движение по автомагистрали.

На место происшествия приехали пять карет скорой помощи.

Ранее на шоссе Стокуэлл в Лондоне автомобиль сбил пятерых пешеходов.