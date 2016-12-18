В крупном ДТП в Крыму погибли два человека и пострадали пятеро
В результате крупного ДТП у города Старый Крым погиб двухлетний ребенок и один взрослый. Еще двое детей и трое взрослых получили ранения различной степени тяжести.
В настоящее время дети – мальчик шести лет и двухлетняя девочка – находятся в больнице в Феодосии. Врачи готовят их к переводу в Симферопольскую республиканскую детскую клиническую больницу. Они отмечают, что первый ребенок находится в тяжелом состоянии – он пребывает в коме и подключен к системе ИВЛ, передает РИА «Новости».
Взрослые госпитализированы в Феодосийскую и Старокрымскую больницы.
Столкновение автомобилей Ford Focus и ВАЗ-2106 на трассе Симферополь-Керчь произошло 17 декабря. Предполагается, что причиной аварии стал гололед.
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