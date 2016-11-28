В крупном ДТП в Чечне погибли семь человек

Жертвами крупного ДТП в Чечне стали семь человек. Еще двое серьезно пострадали.

Инцидент произошел на трассе «Кавказ». В общей сложности участниками аварии оказались четыре машины. Предполагается, что ДТП произошло по вине водителя автомобиля «Форд», который выехал на встречную полосу движения и допустил лобовое столкновение с «ВАЗ-2104».

Глава Чечни Рамзан Кадыров своем Instagram сообщил, что, согласно предварительным данным, предполагаемый виновник аварии находился в нетрезвом состоянии.

«Я неоднократно заявлял, что нетрезвый человек за рулем представляет для общества такую же угрозу, как и самый опасный террорист… Итак, в одно мгновение лишились жизни семь человек. Это сравнимо с крупным терактом», - отметил Кадыров. Он добавил, что поручил спикеру парламента Чечни Магомеду Даудову обеспечить проведения тщательного расследования ДТП.

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