В крупном ДТП в Чечне погибли семь человек

Жертвами крупного ДТП в Чечне стали семь человек. Еще двое серьезно пострадали.

Инцидент произошел на трассе «Кавказ». В общей сложности участниками аварии оказались четыре машины. Предполагается, что ДТП произошло по вине водителя автомобиля «Форд», который выехал на встречную полосу движения и допустил лобовое столкновение с «ВАЗ-2104».

Глава Чечни Рамзан Кадыров своем Instagram сообщил, что, согласно предварительным данным, предполагаемый виновник аварии находился в нетрезвом состоянии.

«Я неоднократно заявлял, что нетрезвый человек за рулем представляет для общества такую же угрозу, как и самый опасный террорист… Итак, в одно мгновение лишились жизни семь человек. Это сравнимо с крупным терактом», - отметил Кадыров. Он добавил, что поручил спикеру парламента Чечни Магомеду Даудову обеспечить проведения тщательного расследования ДТП.