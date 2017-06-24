Крупное авиашоу в Воронеже собрало около 100 тысяч человек

Около 100 тысяч человек увидели масштабное авиацианное шоу в Воронеже, которое состоялось в день окончания всероссийского этапа конкурса «Авиадартс-2017».

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ, в городе прошло выступление «Стрижей», «Русских витязей», «Соколов России» и «Беркутов».

Также в рамках конкурса состоялась акция «Служба по контракту - твой выбор!». На Адмиралтейской набережной разместились мобильные пункты по отбору кандидатов на контрактную службу. Начальные этапы отбора прошли более ста человек, а заявления на службу написали более 50 желающих, подчеркнули в Минобороны.

Как говорил прославленный покоритель воздушной стихии Федор Конюхов, «надо искать свой собственный путь, а не идти по чьим-то стопам». Летом прошлого года он совершил самый быстрый беспосадочный полет на воздушном шаре вокруг Земли. Теперь в издании «Русская Планета» можно приобрести памятную рамку с фрагментом аэростата Федора Конюхова и его личным автографом.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
События: общество
Организации: Минобороны
Следующая новость Владимиру Путину показали обновленный «Артек»

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО