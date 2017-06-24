Крупное авиашоу в Воронеже собрало около 100 тысяч человек

Около 100 тысяч человек увидели масштабное авиацианное шоу в Воронеже, которое состоялось в день окончания всероссийского этапа конкурса «Авиадартс-2017».

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ, в городе прошло выступление «Стрижей», «Русских витязей», «Соколов России» и «Беркутов».

Также в рамках конкурса состоялась акция «Служба по контракту - твой выбор!». На Адмиралтейской набережной разместились мобильные пункты по отбору кандидатов на контрактную службу. Начальные этапы отбора прошли более ста человек, а заявления на службу написали более 50 желающих, подчеркнули в Минобороны.

Как говорил прославленный покоритель воздушной стихии Федор Конюхов, «надо искать свой собственный путь, а не идти по чьим-то стопам». Летом прошлого года он совершил самый быстрый беспосадочный полет на воздушном шаре вокруг Земли. Теперь в издании «Русская Планета» можно приобрести памятную рамку с фрагментом аэростата Федора Конюхова и его личным автографом.