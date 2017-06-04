Крупнейший нефтедобывающий регион страны вводит этнотуризм
Заместитель губернатора Югры Алексей Забозлаев представил программу по развитию этнотуризма в регионе.
На встрече с журналистами он рассказал, что в настоящее время ведется активная работа по привлечению туристов в Ханты-Мансийский автономный округ, где проживают коренные народы региона - ханты и манси.
Забозлаев уточнил, что власти Югры получили более 10 проектов по этнографическому туризму, сообщает корреспондент «Русской планеты». 19 организаций занимаются развитием этого перспективного направления.
За 2016 год количество туристов, посетивших регион, составило 530 тысяч человек, в том числе 15 тысяч по этнотуризму. Власти региона рассчитывают увеличить туристический поток по этому направлению в течение 4 лет в 2 раза.
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