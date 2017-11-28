Крупнейший молл Южной Кореи принимает к оплате биткоины
Крупнейший торговый центр в Южной Корее Goto Mall стал партнером местной криптовалютной биржи и с середины декабря позволит 620 магазинам принимать оплату в биткоинах.
Уточняется, что ежедневно подземный молл, расположенный в сеульском районе Каннамгу, посещают около 500 тысяч человек.
Кроме того, в 2018 году в центре Каннамгу открывается World Duty-Free, что привлечет, в числе прочих, и иностранных покупателей. Местные СМИ уже называют Goto Mall «меккой для биткоина».
Партнером Goto Mall является криптовалютная биржа HTS Coin, открывшаяся всего месяц назад. Биткоин будет выступать в качестве платежного средства наряду с другими способами оплаты (наличными, кредитными картами и Alipay), сообщает DeCenter.
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