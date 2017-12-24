Крупнейший в мире самолет-амфибия протестирован в Китае

Крупнейший в мире китайский самолет-амфибия AG600 совершил первый полет в городе Чжухай.

Для набора взлетной скорости ему потребовалось около 600 метров взлетно-посадочной полосы. В ходе испытаний он поднялся в воздух на высоту около 2,5-3 километров, передает ТАСС.

По словам разработчиков, целью полета стали проверка безопасности и работы бортовых систем. Гидросамолет разработан для борьбы с лесными пожарами и проведения поисково-спасательных операций.

Самолет может набирать до 12 тонн воды в течение 12 секунд. Максимальная скорость воздушного судна составляет 500 км/ч при дальности полета не более 4,5 тыс. километров. Длина самолета – 37 метров. Он может взлетать и садиться на аэродромах и водной поверхности.

Самолет будет производиться в грузовой и пассажирской модификациях. В настоящее время разработчики получили уже 17 заказов на производство крупнейшего в мире воздушного судна.

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