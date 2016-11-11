Крупнейший в мире самолет Ан-225 «Мрия» загорелся в аэропорту Лейпцига
Украинское государственное предприятие «Антонов» сообщило, что причиной возгорания двигателя крупнейшего в мире самолета Ан-225 «Мрия» стал не герметично закрытый клапан. Дефект был оперативно устранен, и самолет допущен к дальнейшей эксплуатации.
«Представители завода-изготовителя двигателя устранили выявленный дефект. Повреждений самолета и двигателей нет. Самолет допущен к дальнейшей эксплуатации, Ан-225 готов к следующим полетам», — цитирует РИА «Новости» сообщение пресс-службы компании.
Инцидент произошел в аэропорту немецкого Лейпцига при заруливании самолета-гиганта на стоянку. При выключении двигателей один из моторов на короткое время воспламенился.
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