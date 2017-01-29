Кровля многоквартирного дома рухнула в Томске
В Томске обрушилась крыша многоквартирного дома в Шпальном переулке. Инцидент произошел в 12-квартирном доме.
– По прибытию было установлено, что площадь обрушения составила 60 кв.м. В результате происшествия никто не пострадал. Потолочные перекрытия в квартирах не повреждены, – заявили в региональном МЧС. Крыша обрушилась на чердак.
В результате происшествия нарушено отопление. Спасатели отметили, что крышу оперативно очистили от снега, жильцам подключили отопление и горячую воду, сообщает "Интерфакс".
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