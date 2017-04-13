Кровь варана способна заживлять раны
Американские ученые рассказали миру о чудесных свойствах крови комодских варанов. Они обнаружили в организме ящеров вещества, способные противостоять практически любым бактериям и с легкостью справляющиеся даже с глубокими уже инфицированными ранами.
Они провели анализ слюны варана и установили, что она содержит в себе около сотни различных опасных вирусов и миллионы бактерий, вызывающих заражение. И тем не мене «драконы» ничуть от этого не страдают, - сообщают «РИА Новости».
Статью об антисептических свойствах крови ученые уже опубликовали в научных журналах. Они уверены, что их открытие в будущем поможет создать один из лучших антибиотиков.
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