Кровь варана способна заживлять раны

Американские ученые рассказали миру о чудесных свойствах крови комодских варанов. Они обнаружили в организме ящеров вещества, способные противостоять практически любым бактериям и с легкостью справляющиеся даже с глубокими уже инфицированными ранами.

Они провели анализ слюны варана и установили, что она содержит в себе около сотни различных опасных вирусов и миллионы бактерий, вызывающих заражение. И тем не мене «драконы» ничуть от этого не страдают, - сообщают «РИА Новости».

Статью об антисептических свойствах крови ученые уже опубликовали в научных журналах. Они уверены, что их открытие в будущем поможет создать один из лучших антибиотиков.