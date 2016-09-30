Кросби выступил за участие игроков НХЛ в Олимпиаде-2018

Капитан сборной Канады Сидни Кросби высказался о своем возможном участии в Олимпиаде-2018, сообщает «Р-Спорт».

- Я два раза принимал участие в Олимпиадах, и это был невероятный опыт, невероятный хоккей. Не собираюсь никого склонять к какой-то точке зрения, но за себя могу сказать, что представлять свою страну в турнирах с участием всех сильнейших – это что-то особенное для каждого хоккеиста. И я надеюсь, что смогу сыграть и на следующей Олимпиаде, что мы решим все вопросы, – сказал Кросби.

Ранее россиянин Александр Овечкин также заявил, что намерен участвовать в Олимпиаде.

НХЛ еще не решила, отпускать ли игроков лиги на этот турнир.

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