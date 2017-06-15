Кризис не помешает Катару купить истребители F-15 у США
Обвинение Катара в финансировании терроризма не помешает сделке с США по покупке истребителей F-15 на сумму 12 миллиардов долларов, сообщили в министерстве обороны арабской страны.
Как уточняется в материале, Катар планирует приобрести у США 36 истребителей несмотря на кризис в отношениях между двумя странами.
Ранее президент США Дональд Трамп обвинил власти Катара в финансировании терроризма на «очень высоком уровне». В свою очередь, глава МИД Катара Мухаммед Аль Тани заявил, что ему было странно слышать от действующего президента США столь серьезные обвинения, сообщает агентство Nation news.
Следующая новость Владимир Путин не допустит превращения России в халифат
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии