Кризис не помешает Катару купить истребители F-15 у США

Обвинение Катара в финансировании терроризма не помешает сделке с США по покупке истребителей F-15 на сумму 12 миллиардов долларов, сообщили в министерстве обороны арабской страны.

Как уточняется в материале, Катар планирует приобрести у США 36 истребителей несмотря на кризис в отношениях между двумя странами.

Ранее президент США Дональд Трамп обвинил власти Катара в финансировании терроризма на «очень высоком уровне». В свою очередь, глава МИД Катара Мухаммед Аль Тани заявил, что ему было странно слышать от действующего президента США столь серьезные обвинения, сообщает агентство Nation news.

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