Критический уровень распространения ВИЧ зафиксирован в 10 регионах России

В списке регионов с повышенным уровнем заболевания ВИЧ значится 10 российских регионов, наиболее опасная ситуация сложилась в Свердловской области. Об этом рассказала журналистам министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

- Есть 10 регионов критических, на первом месте – Свердловская область, Екатеринбург, который попадал в прессу в связи с этим в последнее время, - цитирует Скворцову ТАСС.

По словам министра ВИЧ распространяется по стране неравномерно, показатели выше в тех регионах, где проходят пути наркотрафика.

- У нас 57 процентов всех источников заражения ВИЧ – это инъекционный путь, как правило, у героиновых наркоманов, - подчеркнула министр.

В число регионов с повышенным уровнем заболеваемости ВИЧ вошли также Иркутская, Кемеровская, Самарская, Оренбургская, Ленинградская, Тюменская, Челябинская, Новосибирская области и Ханты-Мансийский автономный округ.

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