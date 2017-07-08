На Крите при неизвестных обстоятельствах скончалась туристка из России
Российская туристка умерла на острове Крит по неизвестным причинам. Об этом сообщили в посольстве России в Греции.
Как пишет Газета.ru, супруг погибшей госпитализирован в тяжелом состоянии. Посольство помогло в отправке детей супругов в Россию.
Дипломаты потребовали от греческой стороны тщательного расследования причин трагедии.
1 июля на турецком курорте в Анталье умерла 11-летняя жительница Ярославля. Известно, что девочка почувствовала себя плохо после купания в бассейне отеля.
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