Кристофер Марло признан соавтором Шекспира

Британский писатель Кристофер Марло признан соавтором исторической хроники Шекспира «Генрих VI».

Фамилии обоих драматургов появятся на титульном листе академического издания, которое готовит к публикации Оксфордский университет. Об этом «Интерфакс» со ссылкой на британские СМИ.

Такой вывод сделала группа 23 ученых из пяти стран. Проведя исследования с применением компьютерных технологий, они установили, что все три части хроники являются плодом совместной работы двух авторов. И это - отнюдь не единственное произведение Шекспира, чье авторство теперь поставлено под вопрос. Как утверждают исследователи, 17 из 44 пьес, которые раньше приписывались Шекспиру, могли быть написаны в соавторстве с другими писателями. Некоторые тексты изначально создавались совместно, другие подвергались правкам при переизданиях.

Кристофер Марло - английский поэт и драматург XVI века, современник и соперник Шекспира.