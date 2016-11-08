Криштиану Роналду стал вторым подписавшим пожизненный контракт с Nike атлетом
Нападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду подписал пожизненный рекламный контракт с американской компанией Nike.
Финансовые детали соглашения не раскрываются, однако некоторые СМИ предполагают, что общая сумма сделки может превысить миллиард долларов, - сообщает ТАСС со ссылкой на портал TMZ.
Криштиану Роналду является официальным лицом рекламной кампании американской фирмы, специализирующейся на производстве спортивной формы и инвентаря, с 2003 года.
Ранее пожизненный рекламный контракт с Nike на сумму один миллиард долларов заключил американский баскетболист, двукратный олимпийский чемпион и трехкратный чемпион НБА Леброн Джеймс.
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