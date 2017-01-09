Криштиану Роналду признан лучшим футболистом 2016 года по версии ФИФА
На церемонии вручения наград по итогам 2016 года в Цюрихе лучшим футболистом мира назван капитан мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду.
Конкурентами Роналду были аргентинец Лионель Месси из «Барселоны», завоевавший титул чемпиона Испании, а также француз Антуан Гризманн из мадридского «Атлетико», который стал лучшим игроком и бомбардиром Евро-2016, - сообщает ТАСС.
И все-таки достижения КриРо перевесили, поскольку он выиграл с «Реалом» лигу чемпионов Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира, а также стал чемпионом Европы со сборной Португалии.
На протяжении шести предыдущих лет ФИФА вручала лучшему игроку планеты «Золотой мяч» совместно с редакцией журнала France Football. Однако с этого года французское издание, учредившее свой приз в 1956 году, и ФИФА вновь вручают награды по отдельности.
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