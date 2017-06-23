Криштиану Роналду поселился на Невском проспекте

Звезда мирового футбола Криштиану Роналду заселился в отель в самом центре Санкт-Петербурга.

Как уточняется в сообщении, сборная Португалии вместе с Роналду прибыла в Петербурге в 22 июня для участия в матче с Новой Зеландией, который пройдет на «Зенит-арене» 24 июня.

Футболисты заселились в отель «Коринтия Санкт-Петербург», расположенном по адресу Невский проспект, 57.

Криштиану Роналду является трехкратным чемпионом Англии, двукратным чемпионом Испании, а также четырехкратным победителем Лиги чемпионов. Роналду забил победный гол в матче против России, который состоялся 21 июня в рамках Кубка конфедераций, сообщает «Санкт-Петербург.ру».