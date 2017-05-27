Криштиану Роналду добровольно выплатил 6 миллионов евро по налоговых долгам

Нападающий мадридского футбольного клуба «Реал» Криштиану Роналду добровольно оплатил налоговую задолженность в размере 6 миллионов евро.

Как сообщает «Р-Спорт», после проверки налоговых органов выяснилось, что спортсмен за период между 2011 и 2013 годами не заплатил налог в сумме 8 миллионов евро с доходов, полученных по имиджевым правам.

Роналду не получал уведомление об открытии на него дела, однако он в добровольном порядке внес 6 миллионов евро, чтобы закрыть задолженность. Ведомство требует от футболиста оплаты всей суммы долга, который составил 15 миллионов.

Расследования по данному факту начались еще в 2015 году. Португальца подозревали в создании офшорных схем с целью уклонения от уплаты налогов. Ранее сообщалось о сокрытии им налогов на сумму в 150 миллионов евро.