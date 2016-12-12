У Криштиану Роналду не было соперников в борьбе за «Золотой мяч-2016»

Журнал France Football на торжественной церемонии в Париже определил лучшего футболиста мира 2016 года. Им стал нападающий сборной Португалии и мадридского «Реала» Криштиану Роналду.

Для 30-летнего форварда это уже четвертый «Золотой мяч» в карьере. Ранее он удостаивался звания лучшего футболиста планеты в 2008, 2013 и 2014 году.

В этот раз у Роналду фактически не было соперников, поскольку в 2016 календарном году он стал чемпионом Европы в составе сборной Португалии и выиграл Лигу чемпионов с мадридским «Реалом».