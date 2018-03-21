Криптовалюту в России узаконят в первой половине года

В первой половине текущего года в России узаконят криптовалюту, следует из законопроекта о цифровых активах, который был внесён в Госдуму 20 марта.

Россияне смогут свободно обменивать криптовалюту на рубли и наоборот, но если средства попадут к недобросовестному продавцу, вернуть их будет уже невозможно.

Вместе с тем, вкладывать электронные деньги в инвестиционные проекты станет безопаснее, так как требования к ним ужесточат.

Авторами инициативы выступают депутаты Госдумы Анатолий Аксаков, Игорь Дивинский и Олег Николаев, а также сенатор Николай Журавлев.

Вместе с тем, в пояснительной записке к проекту закона говорится, что криптовалюты не являются «законным средством платежа на территории Российской Федерации», что, по сути, снимает ответственность с государства по таким транзакциям.

Однако это не значит, что гражданин или компания не смогут купить что-то на криптовалюту, а магазин — принять в качестве оплаты биткоин или другие цифровые деньги.

Председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков пояснил, что если россиянин перечислит часть своего биткоина туроператору за билет, а в самолёт его не посадят, он не сможет ничего доказать в суде.

В первом чтении законопроект планируют рассмотреть в апреле, а во втором и третьем — в мае 2018 года, пишет «Парламентская газета».