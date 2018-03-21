Криптовалюту в России узаконят в первой половине года

В первой половине текущего года в России узаконят криптовалюту, следует из законопроекта о цифровых активах, который был внесён в Госдуму 20 марта.

Россияне смогут свободно обменивать криптовалюту на рубли и наоборот, но если средства попадут к недобросовестному продавцу, вернуть их будет уже невозможно.

Вместе с тем, вкладывать электронные деньги в инвестиционные проекты станет безопаснее, так как требования к ним ужесточат.

Авторами инициативы выступают депутаты Госдумы Анатолий Аксаков, Игорь Дивинский и Олег Николаев, а также сенатор Николай Журавлев.

Вместе с тем, в пояснительной записке к проекту закона говорится, что криптовалюты не являются «законным средством платежа на территории Российской Федерации», что, по сути, снимает ответственность с государства по таким транзакциям.

Однако это не значит, что гражданин или компания не смогут купить что-то на криптовалюту, а магазин — принять в качестве оплаты биткоин или другие цифровые деньги.

Председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков пояснил, что если россиянин перечислит часть своего биткоина туроператору за билет, а в самолёт его не посадят, он не сможет ничего доказать в суде.

В первом чтении законопроект планируют рассмотреть в апреле, а во втором и третьем — в мае 2018 года, пишет «Парламентская газета».

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
События: экономика
Следующая новость Россиянин впал в кому в Таиланде

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО