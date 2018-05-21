Криптовалюте Ethereum грозит обвал
Вторую по популярности, после биткоина, виртуальную валюту ожидает крах, если она не предпримет необходимых действий по снижению нагрузки на свою сеть.
Дело в том, что Ethereum запустила две новые игры – Ether Cartel и Ether Shrimp Farm. В первой из них пользователям предлагается зарабатывать криптовалюту, виртуально производя и продавая креветки, во второй – наркотики. Обе игры сейчас являются самым популярными среди пользователей.
Однако у этой медали есть обратная сторона – игры дают большую нагрузку на систему, поскольку на переводы средств в них превышают десятую часть всех транзакций. В результате часто возникают сбои, на что все чаще жалуются пользователи, сообщает «Экономика сегодня».
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