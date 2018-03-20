Криптоактивы не угрожают финансовой стабильности России
Криптоактивы не угрожают финансовой стабильности российской экономики, заявила первый зампред Банка России Ксения Юдаева.
Она напомнила, что в России использование криптоактивов для расчетов и в официальной финансовой системе запрещено.
«Это ограничивает риски финансовой стабильности, и в настоящий момент таких рисков нет», — сказала Юдаева.
Вместе с тем, она отметила что Банк России больше волнует защита прав потребителей, которые могут столкнуться с рисками высокой волатильности и кражи активов.
По ее словам, специфика криптоактивов такова, что потребители не могут получить юридическую защиту от этих рисков, сообщает «РИА Новости».
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