Криптоактивы не угрожают финансовой стабильности России

Криптоактивы не угрожают финансовой стабильности российской экономики, заявила первый зампред Банка России Ксения Юдаева.

Она напомнила, что в России использование криптоактивов для расчетов и в официальной финансовой системе запрещено.

«Это ограничивает риски финансовой стабильности, и в настоящий момент таких рисков нет», — сказала Юдаева.

Вместе с тем, она отметила что Банк России больше волнует защита прав потребителей, которые могут столкнуться с рисками высокой волатильности и кражи активов.

По ее словам, специфика криптоактивов такова, что потребители не могут получить юридическую защиту от этих рисков, сообщает «РИА Новости».