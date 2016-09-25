Крейсеры Северного флота нанесли ракетный удар по условному противнику

На завершающем этапе планового учения разнородных сил Северного флота в воскресенье тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» и атомный подводный крейсер проекта 949А «Антей» провели учебно-боевые стрельбы крылатыми ракетами морского базирования, сообщает «Интерфакс» По словам начальника пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадима Серги, данный эпизод учения предусматривал нанесение ракетного удара разнородной группой ракетных кораблей по корабельной группировке условного противника. Стрельба выполнялась крылатыми ракетами «Гранит» по сложной мишенной позиции, расположенной вблизи береговой черты архипелага островов Новая Земля. Атомный подводный крейсер проекта 949А «Антей» выполнял стрельбу из подводного положения. По предварительным итогам учения, ракетная стрельба надводным и подводным крейсерами выполнена успешно. Поражение мишенной позиции подтверждено данными объективного контроля.

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