Крейсер «Маршал Устинов» проходит заключительную стадию испытаний
Ракетный крейсер «Маршал Устинов» проходит последние испытания в белом море. После их завершения он будет передан Северному флоту.
Корабль под командованием капитана первого ранга Сергея Алантьева вышел в море 30 октября. На его борту находятся представители оборонной судоверфи «Звездочка» и предприятий контрагентов. Они проверят работу всех систем и механизмов крейсера в реальных морских условиях, передает ТАСС. Предполагается, что к месту базирования крейсер отправится в до конца текущего года.
Восстановление корабля началось в 2011 году. За это время были отремонтированы его главные двигатели и сопутствующие системы, общекорабельные системы, магистральные кабели, а также модернизированы комплексы радиоэлектронного вооружения.
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