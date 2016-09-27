Крейсер «Адмирал Кузнецов» отправится в Средиземное море в следующем месяце
Тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», базирующийся в эскадрилье Северного флота, отправится в Средиземное море в середине октября.
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
- Выход авианосной ударной группы в дальний поход состоится в период с 15 по 20 октября, - отметил собеседник издания.
Крейсер уже покинул акваторию 35-го судоремонтного завода (СРЗ - филиал Центра судоремонта «Звездочка», входит в Объединенную судостроительную корпорацию), вышел в Баренцево море и сейчас приближается к острову Кильдин.
- К настоящему времени он принял полный боезапас, в том числе для авиакрыла, - отметил он.
Скорее всего, он вернется в порт Североморска для пополнения запасов. На это ему понадобится около 10 дней.
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