Крещенских морозов в России не будет

Сильных крещенских морозов в России не ожидается, сообщил начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

По данным синоптика, начиная с 17 января на территории страны ожидается похолодание, но крещенских морозов не будет.

В Москве и в большинстве районов западной части Центрального федерального округа минимальная температура воздуха составит -10-15 градусов.

Самым теплым днем будет 15 января, а 14 января столбики термометров в Москве опустятся до минус 3 минус 6 градусов по Цельсию, сообщает «Интерфакс».

Новости по теме
Теги:
Следующая новость Володин 12 января обсудит с председателем ПАСЕ их «архаичные законы»

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО