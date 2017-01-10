Крещенских морозов в России не будет
Сильных крещенских морозов в России не ожидается, сообщил начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.
По данным синоптика, начиная с 17 января на территории страны ожидается похолодание, но крещенских морозов не будет.
В Москве и в большинстве районов западной части Центрального федерального округа минимальная температура воздуха составит -10-15 градусов.
Самым теплым днем будет 15 января, а 14 января столбики термометров в Москве опустятся до минус 3 минус 6 градусов по Цельсию, сообщает «Интерфакс».
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