Крещенских морозов в России не будет

Сильных крещенских морозов в России не ожидается, сообщил начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

По данным синоптика, начиная с 17 января на территории страны ожидается похолодание, но крещенских морозов не будет.

В Москве и в большинстве районов западной части Центрального федерального округа минимальная температура воздуха составит -10-15 градусов.

Самым теплым днем будет 15 января, а 14 января столбики термометров в Москве опустятся до минус 3 минус 6 градусов по Цельсию, сообщает «Интерфакс».