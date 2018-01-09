«Крещенские морозы» в Москве не ожидаются

Жители столичного региона могут не ждать «крещенских морозов», заявил глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, температура на следующей неделе будет примерно на том же уровне, что сейчас, около минус 5 днем и до минус 15 ночью.

Таким образом, по его словам, текущие данные свидетельствуют о том, что сильных морозов на Крещение, которое в этом году отмечается 19 января, быть не должно.

Он также напомнил, что ансамблевый прогноз в течение этой недели будут уточняться.

Кроме того, сильных снегопадов на этой неделе также не ожидается, сообщает «Интерфакс».