Крещенская ночь в Москве будет морозная и снежная

Крещенская ночь в Москве будет умеренно морозная и снежная, сообщает Гидрометцентр России.

По данным синоптиков, ночью в Москве ожидается до 10 градусов мороза, по области столбики термометров опустятся до минус 13 градусов. Днем в Москве минус 9-7, по области 11-6, ветер северо-западный 3-8 метров в секунду.

В четверг будет облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой снег, в Москве минус 11-9 градусов, по области — 14-9 градусов мороза. Днем небольшой снег, местами метель, минус 5-3, по области — 8-3 градуса.

День Крещения Господня православные христиане празднуют 19 января. По данным МЧС, в прошлом году в крещенских купаниях в России приняли участие почти 2 миллиона человек, сообщает ТАСС.