Кремлю неизвестна позиция Трампа по якобы имевшим место хакерским атакам

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что будущий глава Белого дома Дональд Трамп пока официально не озвучил свою позицию относительно вывода американских спецслужб о якобы причастности РФ к хакерским атакам против Соединенных Штатов.

Таким образом Песков прокомментировал сообщение о том, что разведка США смогла убедить Трампа в том, что за хакерскими атаками стоит Москва.

- Доподлинно об этом неизвестно, потому что пока мы с вами реакцию господина Трампа не знаем. Избранный президент США пока сам не выступал с какими-либо однозначными комментариями на этот счет, поэтому мы не можем судить о его позиции, - цитирует руководителя пресс-службы Кремля ТАСС.