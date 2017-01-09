Кремлю неизвестна позиция Трампа по якобы имевшим место хакерским атакам
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что будущий глава Белого дома Дональд Трамп пока официально не озвучил свою позицию относительно вывода американских спецслужб о якобы причастности РФ к хакерским атакам против Соединенных Штатов.
Таким образом Песков прокомментировал сообщение о том, что разведка США смогла убедить Трампа в том, что за хакерскими атаками стоит Москва.
- Доподлинно об этом неизвестно, потому что пока мы с вами реакцию господина Трампа не знаем. Избранный президент США пока сам не выступал с какими-либо однозначными комментариями на этот счет, поэтому мы не можем судить о его позиции, - цитирует руководителя пресс-службы Кремля ТАСС.
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