Кремлевскому Вечному огню исполнилось 50 лет

Со дня зажжения Вечного огня прошло ровно 50 лет.

Вечный огонь был доставлен на бронетранспортере в Москву из Ленинграда, с Марсового поля в 1967 году. Тогда же был открыт мемориальный архитектурный ансамбль «Могила Неизвестного Солдата».

Заместитель гендиректора по связям с общественностью АО «МОСГАЗ» Дарья Распопова рассказала, что Вечный огонь с помощью первого факела зажигал Леонид Брежнев.

Пламя мемориала вот уже 50 лет не может задуть ветер, засыпать снег и залить дождь. Профилактика Вечного огня проводится каждый месяц, а визуальный осмотр проводится ежедневно. Работы относятся к категории повышенной сложности, поэтому профилактику проводят высококвалифицированные слесари.

Вечный огонь у Кремлевской стены стал главным символом памяти о 27 миллионах погибших в Великой Отечественной войне, отмечает РИА Новости.