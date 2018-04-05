Кремлевские кондитеры испекли 13 тысяч пасхальных куличей

Кремлевские кондитеры испекли к предстоящей 8 апреля Пасхе около 13 тысяч куличей.

Изделия комбината питания «Кремлевский» можно купить в столовых, кафе и буфетах, расположенных в зданиях администрации президента РФ, правительства, парламента, ЦИК и Счетной палаты.

По словам пресс-секретаря управляющего делами президента РФ Елены Крыловой, пасхальные куличи весом 90, 500 и 800 граммов украшены орешками и сахарной пудрой или помадкой. Стоимость куличей, в зависимости от веса составляет 70, 350 и 480 рублей за штуку.

Уточняется, что кондитеры используют рецепт собственной разработки, который применяется уже не один год. Для приготовления праздничной выпечки использовались только отечественные продукты, самые свежие и качественные, сообщает ТАСС.