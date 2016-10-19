В Кремле заявили о возможности встречи Путина с любым кандидатом в президенты США
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что глава государства готов встретиться с любыми кандидатами в президенты США, сообщает «Интерфакс».
Ранее кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что, в случае победы, готов еще до инаугурации приехать в РФ.
- Хочу вам напомнить слова президента Путина о том, что он готов приветствовать и готов общаться с любыми кандидатами, которые выступают за развитие отношений и развитие диалога между нашими двумя странами, потому что Россия ищет добрых отношений, ищет взаимодействия, ищет сотрудничества и, соответственно, в Москве готовы позитивно реагировать на любое намерение вести диалог, - сказал он.
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