В Кремле заявили о нежелании России возвращаться в «большую восьмерку»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле не рассматривается вопрос о возвращению к работе в формате «большой восьмерки».

- Эта тема никак не обсуждается в Москве, - цитирует Пескова ТАСС.

На вопрос, примет ли Россия приглашение вернуться в G8, если таковое поступит, руководитель пресс-службы Кремля сказал, что пока таких предложений не было.

- Мы ни разу не слышали от глав государств, которые продолжают собираться в формате «семерки», каких-либо заявлений, в которых изъявлялось бы намерение приглашать Россию или иные страны. Вне зависимости от каких-то эвентуальных предложений и приглашений, для России приоритетным является участие в формате «двадцатки», об этом уже неоднократно говорил президент РФ, - отметил Песков.

Ранее министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано не исключил восстановления формата «восьмерки» с участием РФ к следующему саммиту, который состоится в конце мая в Таормине (остров Сицилия). Он заявил, что «участие Москвы уже в саммите в Таормине - это добрая надежда начала года, которая может реализоваться в ближайшие месяцы».

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