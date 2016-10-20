В Кремле затруднились назвать дату новой встречи лидеров «нормандской четверки»
Новая встреча лидеров России, Германии, Франции и Украины состоится по итогам встреч на уровне министров иностранных дел «нормандской четверки». Об этом сообщил журналистам руководитель пресс-службы Кремля Дмитрий Песков.
- Пока в графике есть пункт о встречах министров иностранных дел и помощников президентов в течение месяца. Пока это тот ориентир, от которого будут зависеть темпы и график дальнейшей работы, - цитирует Пескова «Интерфакс».
Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что «встречи на высшем уровне инициируются только в случае целесообразности».
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