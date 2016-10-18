В Кремле вызвала понимание «эмоциональная реакция» на убийство Моторолы

Эмоциональная реакция в ДНР на убийство одного из лидеров ополчения Донбасса Арсена Павлова, более известного под позывным Моторола, объяснима и понятна. Такое заявление сделал руководитель пресс-службы Кремля Дмитрий Песков.

- Вполне объяснима такая эмоциональная реакция представителей Донбасса и, конечно, это все не способствует процессу выхода на реализацию Минских договоренностей, — цитирует Пескова ИА REGNUM.

По словам пресс-секретаря президента РФ, общая ситуация в Донбассе оставляет желать много лучшего, провокации здесь продолжаются.

На вопрос журналистов, не является ли убийство одного из лидеров ДНР провокацией, связанной с тем, что российский лидер Владимир Путин дал согласие принять участие в переговорах в «нормандском» формате, Песков ответил отрицательно.

Ранее сообщалось, что Арсен Павлов был убит в лифте своего дома, где сработало взрывное устройство, идентичное тому, которое использовалось при покушении на главу ДНР Александра Захарченко. Власти ДНР заявили, что знают заказчиков преступления.