В Кремле Украину считают страной с нулевой инвестиционной надежностью

Власти современной Украины полностью утратили контроль над происходящими внутри страны процессами, а ситуация с российскими банками подтверждает тезис о том, что нынешняя Украина - страна с нулевой инвестиционной надежностью. Такое заявление сделал руководитель пресс-службы Кремля Дмитрий Песков.

- Мы, безусловно, за этим следим и мы весьма обеспокоены. Здесь уже вряд ли приходится говорить вообще о каком-то инвестиционном климате и инвестиционной надежности в стране. Очевидно, что это страна с нулевой инвестиционной надежностью после того, что стало происходить, - цитирует Пескова ТАСС.

По словам пресс-секретаря президента РФ, Москва не перестает надеяться на то, что Украина все-таки сумеет навести порядок внутри своей страны и защитит зарубежный бизнес, в том числе и российский.

- Безусловно, мы хотим и рассчитываем, что интересы зарубежных инвесторов, коими в Украине являются российские компании, будут обеспечиваться и защищаться государством, если это государство является дееспособным. И мы рассчитываем, что украинское государство оградит частную собственность зарубежных инвесторов от нападок ультранационалистических и экстремистских элементов, - подчеркнул Песков.

Он также заметил, что, несмотря на варварские действия на Украине, Москва не станет опускаться до такого уровня и не станет нарушать права украинских бизнесменов, имеющих интересы в России.

- Россия никогда не нарушала международные договоренности, международные обязательства, главное - никогда не нарушала права инвесторов, - заявил Песков, отметив, что «очень легко пошатнуть доверие и потерять реноме страны, которая обеспечивает комфортные условия для инвесторов и потом потребуются десятки лет, чтобы снова такое реноме заработать».