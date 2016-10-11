В Кремле и Совфеде опровергли получение рекомендаций вернуть родственников из-за границы

В Совете Федерации и в Кремле не получали рекомендаций вернуть в Россию своих родственников, проживающих или обучающихся за рубежом.

Замглавы комитета Совфеда по регламенту Владимир Полетаев сказал, что он первый раз об этом слышит. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно о таких рекомендациях.

Сегодня на одном из интернет-ресурсов появилась статья, в которой говорится, что администрация Кремля якобы рекомендовала российским чиновникам, вплоть до высшего уровня, вернуть в страну родственников, проживающих или обучающихся за рубежом.

Как утверждалось в статье, рекомендация якобы касается всех: сотрудников администрации Кремля и администраций регионов, госкорпораций, а также парламентариев всех уровней, сообщает РИА Новости.