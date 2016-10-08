В Кремле состоится одна из последних церемоний развода пеших и конных караулов
Церемония развода пеших и конных караулов президентского полка на Соборной площади Московского Кремля вновь пройдет 8 октября, сообщает «Интерфакс».
Старт церемонии запланирован на 12:00.
При этом о дате проведения заключительной церемонии в сезоне 2016 года будет объявлено дополнительно Федеральной службой охраны.
Как обычно развод караулов проводится в Кремле в теплый сезон - с мая по сентябрь. В октябре эта процедура проводится лишь в том случае, если позволяют погодные условия.
Следующая новость Российский хоккеист Якупов перешел в «Сент-Луис»
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии