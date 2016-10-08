В Кремле состоится одна из последних церемоний развода пеших и конных караулов

Церемония развода пеших и конных караулов президентского полка на Соборной площади Московского Кремля вновь пройдет 8 октября, сообщает «Интерфакс».

Старт церемонии запланирован на 12:00.

При этом о дате проведения заключительной церемонии в сезоне 2016 года будет объявлено дополнительно Федеральной службой охраны.

Как обычно развод караулов проводится в Кремле в теплый сезон - с мая по сентябрь. В октябре эта процедура проводится лишь в том случае, если позволяют погодные условия.