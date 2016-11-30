В Кремле сообщили о кибератаках со стороны Германии

Комментируя заявление главы немецкой разведки о том, что российские хакеры атаковали американские серверы в ходе предвыборной кампании США, руководитель пресс-службы Кремля Дмитрий Песков заявил, что в ходе предвыборной кампании в России, с территории Германии тоже фиксировались кибератаки.

- Поверьте мне, в ходе каждой избирательной кампании в Российской Федерации мы также ожидаем кибератаки. Эти кибератаки также случаются. Среди тысяч и десятков тысяч этих кибератак существуют граждане, которые действуют с территории Федеративной Республики Германии, как и других европейских стран, - цитирует Пескова «Интерфакс».

Ранее официальные представители Демократической партии США неоднократно обвиняли Россию во взломе серверов предвыборного штаба Хиллари Клинтон.