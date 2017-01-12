В Кремле не согласны с суждением будущего госсекретаря США о Крыме

Российская сторона не согласна с заявлениями по Крыму, сделанными кандидатом на пост госсекретаря США Рексом Тиллерсоном, и будет терпеливо разъяснять свою позицию новой американской администрации. Об этом журналистам сообщил руководитель пресс-службы Кремля Дмитрий Песков.

- Мы знаем, что обсуждение закончилось. Это его позиция, мы принимаем к сведению. Разумеется, российская сторона продолжит терпеливо разъяснять суть этого вопроса, — цитирует Пескова РИА «Новости».

Ранее, в среду, выступая в Сенате США, Тиллерсон заявил, что Россия действовала в Крыму агрессивно, и эта агрессия требовала симметричного ответа. Он также подчеркнул, что США признают Крым российской территорией только с согласия Украины.

- Разумеется, мы не согласны с такими формулировками и будем аргументировано объяснять свою позицию, — подчеркнул Песков.