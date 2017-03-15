В Кремле считают опасной работу российских банков на Украине

Ситуация, сложившаяся в Киеве вокруг подразделений работающих на Украине российских банков, не может не беспокоить администрацию Кремля. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

- Однозначно, что мы очень внимательно и с большой обеспокоенностью наблюдаем за происходящим в Киеве, - цитирует Пескова ТАСС.

Представитель Кремля не дал однозначного ответа на вопрос, будет ли Москва реагировать на происходящее.

- Давайте все-таки посмотрим, как будет развиваться ситуация, здесь тоже как-то гипотетически рассуждать вряд ли необходимо, - сказал Песков, отметив, что не располагает информацией о рекомендациях Сбербанку закрыть свои отделения на Украине.

- Мы считаем, что, конечно, подобная ситуация абсолютно уничтожает вообще инвестиционный климат на Украине, она всему миру показывает, что сейчас очень опасно и вряд ли, наверное, экономически целесообразно работать на территории Украины, - заявил Песков.