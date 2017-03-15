В Кремле считают опасной работу российских банков на Украине

Ситуация, сложившаяся в Киеве вокруг подразделений работающих на Украине российских банков, не может не беспокоить администрацию Кремля. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

- Однозначно, что мы очень внимательно и с большой обеспокоенностью наблюдаем за происходящим в Киеве, - цитирует Пескова ТАСС.

Представитель Кремля не дал однозначного ответа на вопрос, будет ли Москва реагировать на происходящее.

- Давайте все-таки посмотрим, как будет развиваться ситуация, здесь тоже как-то гипотетически рассуждать вряд ли необходимо, - сказал Песков, отметив, что не располагает информацией о рекомендациях Сбербанку закрыть свои отделения на Украине.

- Мы считаем, что, конечно, подобная ситуация абсолютно уничтожает вообще инвестиционный климат на Украине, она всему миру показывает, что сейчас очень опасно и вряд ли, наверное, экономически целесообразно работать на территории Украины, - заявил Песков.

Новости по теме
Теги:
Организации: Сбербанк
Следующая новость Совебез Украины полностью закрыл грузовое транспортное сообщение с ДНР и ЛНР

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО