В Кремле считают неприемлемыми длинные паузы в переговорах по сирийскому Алеппо

Российская сторона призывает к продолжению контактов по урегулированию ситуации в Сирии в постоянном режиме, без длительных пауз и перерывов. Такое заявление сделал руководитель пресс-службы Кремля Дмитрий Песков.

- Безусловно, мы выступали и выступаем за продолжение контактов, контакты осуществляются на уровне министров иностранных дел в русле того понимания, которое выразили президенты двух стран, когда они кратко переговорили в Лиме. Какие-то паузы в этом процессе абсолютно недопустимы, поэтому работа ведется, — цитирует Пескова РИА «Новости».

Таким образом пресс-секретарь президента РФ ответил на вопрос об ожиданиях от очередной встречи министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Джона Керри.

По словам Пескова, в переговорном процессе России и США по Сирии по-прежнему больше вопросов, чем ответов.