В Кремле считают неприемлемыми длинные паузы в переговорах по сирийскому Алеппо

Российская сторона призывает к продолжению контактов по урегулированию ситуации в Сирии в постоянном режиме, без длительных пауз и перерывов. Такое заявление сделал руководитель пресс-службы Кремля Дмитрий Песков.

- Безусловно, мы выступали и выступаем за продолжение контактов, контакты осуществляются на уровне министров иностранных дел в русле того понимания, которое выразили президенты двух стран, когда они кратко переговорили в Лиме. Какие-то паузы в этом процессе абсолютно недопустимы, поэтому работа ведется, — цитирует Пескова РИА «Новости».

Таким образом пресс-секретарь президента РФ ответил на вопрос об ожиданиях от очередной встречи министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Джона Керри.

По словам Пескова, в переговорном процессе России и США по Сирии по-прежнему больше вопросов, чем ответов.

Новости по теме
Теги:
Следующая новость Разговоры с самим собой отлично мотивируют

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО