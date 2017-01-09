В Кремле считают дискуссионной антитабачную инициативу Минздрава

Предложенная Министерством здравоохранения концепция борьбы с курением, в рамках которой планируется запретить продажу сигарет лицам, родившимся после 2014 года, является дискуссионной. Такое заявление сделал руководитель пресс-службы Кремля Дмитрий Песков.

- Это ведомственное предложение. Какой-либо позиции у Кремля на этот счет нет и быть не может. Естественно, ведомство, которое занимается здравоохранением, оно в первую очередь свои ведомственные ориентиры продвигает вперед. Конечно, такие предложения, они могут выноситься, но потом они подлежат очень серьезному обсуждению и принятию во внимание достаточно большого количества точек зрения, а не только точки зрения одного ведомства, — цитирует Пескова РИА «Новости».

Ранее газета «Известия» сообщила, что Минздрав РФ подготовил антитабачную концепцию, которая запрещает продажу табака лицам, родившимся после 2014 года; ограничения для них сохранятся даже после наступления совершеннолетия.

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