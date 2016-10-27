В Кремле не реагируют на ноту протеста Украины

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что посещение Путиным Крыма не касается Украины. Ранее МИД Украины направил России в связи с визитом ноту протеста.

– Украина традиционно выражает протест. И мы традиционно эти протесты не принимаем во внимание. Ибо президент посещает те регионы России, которые он считает нужным, – сказал Песков. Он также отметил, что визит является внутренним делом России и не касается ни одного государства, включая Украину, сообщает RT.

Накануне Владимир Путин посетил Крым, где принял участие в в заседании Общероссийского народного фронта «Форум действий. Крым». Мероприятия проходили в Ялте.